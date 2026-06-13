Κάλεσμα της Θύρας 7 ενόψει καθοριστικού Game 5: «Όλοι Hyatt στις 15:00»
Σήμερα στις 18:00 θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ το Game 5 (18:00, live Gazzetta, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ) των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδος για τη σεζόν 2025/26.
Η Θύρα 7 απήυθυνε κάλεσμα στον κόσμο του ερυθρολεύκων με σκοπό να πάει έξω από το ξενοδοχείο Hyatt και να δώσει ώθηση στους παίκτες του Ολυμπιακού και τον Γιώργο Μπαρτζώκα πριν αναχωρήσουν για τον πέμπτο τελικό στο ΣΕΦ.
O Oλυμπιακός έχει πάρει τον πρώτο και τον τρίτο τελικό που έγινε στο ΣΕΦ, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε στα Game 2 και 4 του T-Center. Όλα θα κριθούν σήμερα το απόγευμα στο ΣΕΦ.
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