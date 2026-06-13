Ολυμπιακός: «Ο Ντέιβις θα κάτσει στα αποδυτήρια»
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (18:00, live Gazzetta, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ) για το Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL, σε ένα ματς που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδος.
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έφυγε νωρίτερα για το ΣΕΦ με βανάκι από το ξενοδοχείο Κάραβελ για να κάνει την ρουτίνα του. Ωστόσο η θέση των Πειραιωτών είναι ξεκάθαρη.
Ο Ολυμπιακός έχει ενημερωθεί για τον Χέιζ-Ντέιβις και ξεκαθαρίζει πως ο παίκτης θα κάτσει στα αποδυτήρια και δεν θα μπει στο γήπεδο. Η σάλα ανοίγει 2 ώρες νωρίτερα, σύμφωνα με τον κανονισμό.
Έτσι ο Αμερικανός που έφτασε στο ΣΕΦ, κάνει τα σουτάκια του στο βοηθητικό γήπεδο.
☘️🔥 Ο Χέιζ-Ντέιβις αποχώρησε από το ξενοδοχείο με προορισμό το ΣΕΦ. pic.twitter.com/HV1bsj9384— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 13, 2026
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