Ολυμπιακός: «Ο Ντέιβις θα κάτσει στα αποδυτήρια»

Ξεκάθαρη είναι η θέση του Ολυμπιακού για την είσοδο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στη σάλα του ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (18:00, live Gazzetta, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ) για το Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL, σε ένα ματς που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδος.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έφυγε νωρίτερα για το ΣΕΦ με βανάκι από το ξενοδοχείο Κάραβελ για να κάνει την ρουτίνα του. Ωστόσο η θέση των Πειραιωτών είναι ξεκάθαρη.

Ο Ολυμπιακός έχει ενημερωθεί για τον Χέιζ-Ντέιβις και ξεκαθαρίζει πως ο παίκτης θα κάτσει στα αποδυτήρια και δεν θα μπει στο γήπεδο. Η σάλα ανοίγει 2 ώρες νωρίτερα, σύμφωνα με τον κανονισμό.

Έτσι ο Αμερικανός που έφτασε στο ΣΕΦ, κάνει τα σουτάκια του στο βοηθητικό γήπεδο.