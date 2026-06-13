Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έφυγε νωρίτερα για το ΣΕΦ με βανάκι από το ξενοδοχείο Κάραβελ.

Η στιγμή που θα κριθεί ο πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-26 έρχεται σήμερα το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (18:00, live Gazzetta, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ) για το Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL.

Δεν... κρατιέται ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για το Game 5. Ο Αμερικανός έφυγε νωρίτερα για το ΣΕΦ νωρίτερα, μόνος του με βανάκι. Ερωτηματικό παραμένει η στάση των Πειραιωτών και αν θα του επιτρέψουν την νωρίτερη είσοδο του στο γήπεδο.