Χέιζ - Ντέιβις: Ξεκίνησε για ΣΕΦ από το ξενοδοχείο μόνος του με βανάκι, η στάση του Ολυμπιακού για τη νωρίτερη είσοδό του
Η στιγμή που θα κριθεί ο πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-26 έρχεται σήμερα το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (18:00, live Gazzetta, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ) για το Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL.
Δεν... κρατιέται ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για το Game 5. Ο Αμερικανός έφυγε νωρίτερα για το ΣΕΦ νωρίτερα, μόνος του με βανάκι. Ερωτηματικό παραμένει η στάση των Πειραιωτών και αν θα του επιτρέψουν την νωρίτερη είσοδο του στο γήπεδο.
☘️🔥 Ο Χέιζ-Ντέιβις αποχώρησε από το ξενοδοχείο με προορισμό το ΣΕΦ. pic.twitter.com/HV1bsj9384— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 13, 2026
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