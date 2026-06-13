Παναθηναϊκός: Επιστροφή Όσμαν στην εξάδα των ξένων, έξω ο Χουάντσο
Ο Τούρκος φόργουορντ έσφιξε τα δόντια και δήλωσε «παρών» για τον 5ο και πιο κρίσιμο τελικό της Stoiximan GBL.
Αν και είχε ενοχλήσεις στη μέση, αν και έμεινε εκτός από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, τέθηκε κανονικά στην διάθεση του Εργκίν Άταμαν για το Game 5 της σειράς, το οποίο και θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή!
Αντίθετα έμεινε εκτός εξάδας ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος είχε βοηθήσει αρκετά τους «πράσινους» στο Game 3 και στο Game 4 όπου είχε μείνει εκτός ο Τσέντι Όσμαν. Φυσικά για ένα ακόμα ματς έμεινε εκτός εξάδας ξένων ο Κένεθ Φαρίντ.
Έτσι, λοιπόν, η εξάδα των ξένων για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, αποτελείται από τους Τι Τζέι Σορτς, Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ.
Η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού για το Game 5
- Τι Τζέι Σορτς
- Τσέντι Όσμαν
- Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
- Τζέριαν Γκραντ
- Κέντρικ Ναν
- Ματίας Λεσόρ
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