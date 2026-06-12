Παναθηναϊκός: Τελευταία στιγμή κρίνεται του Όσμαν στο Game 5, τι ισχύει με Σλούκα-Ρογκαβόπουλο
To Σάββατο 13/6 θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ το Game 5 (18:00, live Gazzetta, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ). Ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί στην έδρα του Ολυμπιακού και ο νικητής της αναμέτρησης θα κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος για τη σεζόν 2025/26.
Ο Τσέντι Οσμάν ακολούθησε ένα μέρος του κανονικού προγράμματος της προπόνησης του Παναθηναϊκού AKTOR. H συμμετοχή του Τούρκου φόργουορντ στον πέμπτο τελικό θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.
Εκτός προπόνησης παρέμειναν οι Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος, μια μέρα πριν την μεγάλη μάχη.
H Θύρα 13 κάλεσε τον κόσμο του Παναθηναϊκού να πάει στο ξενοδοχείο Κάραβελ το Σάββατο στις 15:00 για να δώσει ώθηση στους παίκτες και τον Έργκιν Άταμαν ενόψει του Game 3.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.