Σλούκας και Ρογκαβόπουλος έμειναν εκτός προπόνησης του Παναθηναϊκού, ενώ ο Όσμαν ακολούθησε μέρος αυτής, μια μέρα πριν τον 5ο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό (13/6, 18:00).

To Σάββατο 13/6 θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ το Game 5 (18:00, live Gazzetta, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ). Ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί στην έδρα του Ολυμπιακού και ο νικητής της αναμέτρησης θα κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος για τη σεζόν 2025/26.

Ο Τσέντι Οσμάν ακολούθησε ένα μέρος του κανονικού προγράμματος της προπόνησης του Παναθηναϊκού AKTOR. H συμμετοχή του Τούρκου φόργουορντ στον πέμπτο τελικό θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.

Εκτός προπόνησης παρέμειναν οι Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος, μια μέρα πριν την μεγάλη μάχη.

H Θύρα 13 κάλεσε τον κόσμο του Παναθηναϊκού να πάει στο ξενοδοχείο Κάραβελ το Σάββατο στις 15:00 για να δώσει ώθηση στους παίκτες και τον Έργκιν Άταμαν ενόψει του Game 3.