Κάλεσμα της Θύρας 13 ενόψει πέμπτου τελικού: «Όλοι Κάραβελ στις 15:00»

H Θύρα 13 κάλεσε τον κόσμο του Παναθηναϊκού να πάει στο ξενοδοχείο Κάραβελ το Σάββατο για να δώσει ώθηση στους παίκτες και την αποστολή των πράσινων πριν τον 5ο τελικό της Stoiximan GBL (18:00, 13/6).

To Σάββατο 13/6 θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ το Game 5 (18:00, live Gazzetta, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ) των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδος για τη σεζόν 2025/26.

Η πράσινη ΚΑΕ ενημέρωσε τον κόσμο της πως το Telekom Center Athens ανοίγει τις πόρτες του για τον πέμπτο τελικο για να δουν οι φίλοι του τριφυλλιού τη μεγάλη μάχη.

Κάλεσμα απυήθυνε στον κόσμο και η Θύρα 13, ζητώντας να βρεθεί έξω από το ξενοδοχείο Κάραβελ (θα βρίσκεται η αποστολή της ομάδας) το Σάββατο για να... σπρώξει τους παίκτες του Παναθηναϊκού και τον Άταμαν και να τους δώσει ώθηση πριν αναχωρήσουν για τον πέμπτο τελικό στο ΣΕΦ.

Το ραντεβού δόθηκε στις 15:00, τρεις ώρες πριν το τζάμπολ στο ματς.