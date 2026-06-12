Χάτζινς: «Θέλω να κερδίσω, είπα στον προπονητή Τρινκιέρι ότι είμαι νικητής»

Ο Τρέβορ Χάτζινς μίλησε στην επίσημη σελίδα του ΠΑΟΚ και αναφέρθηκε στη συνεργασία του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, καθώς και για τον κόουτς Τριμκιέρι.

Μιλώντας στο επίσημο σάιτ του ΠΑΟΚ, ο Τρέβορ Χάτζινς αποκάλυψε τις φιλοδοξίες του για τη συνεργασία του με τους Θεσσαλονικείς.

Αναφέρθηκε στον Αντρέα Τρινκιέρι, ενώ έστειλε το δικό του μήνυμα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ:

Αναλυτικά όσα είπε ο Τρέβορ Χάτζινς

«Είναι μία μεγάλη πρόκληση και μία μεγάλη ευκαιρία για μένα η συνεργασία μου με τον ΠΑΟΚ και αυτό είναι κάτι που σημαίνει πολλά για μένα. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον προπονητή Τρινκιέρι πριν υπογράψω με την ομάδα και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα συμμετέχω σε αυτή τη νέα πρόκληση», σχολίασε ο Τρέβορ Χάτζινς, που ήταν για τρία χρόνια συμπαίκτης με τον Ντέιβιντ ΝτιΛίο στη Λε Μαν και αυτή η συνύπαρξή τους δεν μπορούσε να μην φέρει στο επίκεντρο της συζήτησης και τον ΠΑΟΚ.

«Ναι, μιλήσαμε για λίγο όταν έμαθε ότι υπέγραψα. Μου είπε ότι πρόκειται για ένα καλό πρωτάθλημα με ποιοτικούς παίκτες. Ήταν ενθουσιασμένος και χαρούμενος για μένα», είπε ο Χάτζινς, ο οποίος στη διάρκεια της σύντομης θητείας του στο ΝΒΑ με τους Χιούστον Ρόκετς συνεργάστηκε με έναν ακόμη πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ.

«Ο κόσμος του μπάσκετ είναι πολύ μικρός», σχολίασε σχετικά και πρόσθεσε: «Το να είμαι συμπαίκτης με τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ ήταν μια ωραία εμπειρία. Χαίρομαι που του δόθηκε η ευκαιρία να αγωνιστεί στην ομάδα που θα είμαι πλέον και εγώ και ότι τα πήγε καλά».

Σε όλα τα χρόνια της καριέρας του ο Τρέβορ Χάτζινς αγωνίστηκε με το «12», αριθμό που επέλεξε να φοράει και στον ΠΑΟΚ. Ο λόγος;

«Όταν ήμουν στο λύκειο, μπήκα στην πρώτη ομάδα ως πρωτοετής. Στην πρώτη προπόνηση της σεζόν, ο προπονητής μου μοίραζε τις φανέλες στους παίκτες. Όλοι πήραν φανέλα εκτός από εμένα. Για την πρώτη εβδομάδα έκανα προπόνηση φορώντας ένα απλό μπλουζάκι. Τη δεύτερη εβδομάδα ξεκινήσαμε την προπόνηση και ο προπονητής μου πέταξε μια φανέλα. Ήταν η φανέλα με το νούμερο 12. Αυτή η εμπειρία με έκανε να έχω μεγαλύτερο κίνητρο και παράλληλα να παραμένω ταπεινός. Από εκείνη τη στιγμή κράτησα το 12 σε όλη μου την καριέρα».

Μετά από τρεις απόλυτα επιτυχημένες σεζόν στο γαλλικό πρωτάθλημα, ο Τρέβορ Χάτζινς έρχεται πλέον στον ΠΑΟΚ και οι φιλοδοξίες του είναι ιδιαίτερα αυξημένες και όπως λέει χαρακτηριστικά:

«Θέλω να κερδίσω. Είπα στον προπονητή Τρινκιέρι ότι είμαι νικητής. Αυτό ακριβώς θέλω να πετύχω και με αυτόν τον σύλλογο. Το πρωτάθλημα είναι πραγματικά πολύ δυνατό και πιστεύω ότι με τη στήριξη των φιλάθλων μας μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά όλοι μαζί».