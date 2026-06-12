Η κοινή φωτογραφία Παναγιώτη Αγγελόπουλου και Αλέξανδρου Τζόρβα: «Δεν υπάρχουν Ολυμπιακοί ή Παναθηναϊκοί»
Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Αλέξανδρος Τζόρβας, βρέθηκε με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη Αγγελόπουλο.
Συγκεκριμένα ο πρώην τερματοφύλακας, ευχαρίστησε τον ισχυρό άνδρα των «ερυθρολεύκων» για την παρουσία του σε φιλανθρωπικό αγώνα και έστειλε μήνυμα κατά της τοξικότητας.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Αλέξανδρος Τζόρβας:
«Οι υπεραποστάσεις έχουν τη δύναμη να φέρνουν κοντά ανθρώπους που υπό άλλες συνθήκες ίσως να μην συναντιόντουσαν ποτέ. Εκεί δεν υπάρχουν πρόεδροι, ποδοσφαιριστές, Ολυμπιακοί ή Παναθηναϊκοί. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι, κοινές αξίες και αληθινές στιγμές.
Ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη Αγγελόπουλε που μοιραστήκαμε ακόμα έναν αγώνα παρέα με τη Νανά».
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