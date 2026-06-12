Η κοινή φωτογραφία Παναγιώτη Αγγελόπουλου και Αλέξανδρου Τζόρβα: «Δεν υπάρχουν Ολυμπιακοί ή Παναθηναϊκοί»

Ο πρώην τερματοφύλακας Αλέξανδρος Τζόρβας, αποθέωσε τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη Αγγελόπουλο, για την παρουσία του σε φιλανθρωπικό αγώνα υπεραπόστασης.

Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Αλέξανδρος Τζόρβας, βρέθηκε με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη Αγγελόπουλο.

Συγκεκριμένα ο πρώην τερματοφύλακας, ευχαρίστησε τον ισχυρό άνδρα των «ερυθρολεύκων» για την παρουσία του σε φιλανθρωπικό αγώνα και έστειλε μήνυμα κατά της τοξικότητας.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Αλέξανδρος Τζόρβας:

«Οι υπεραποστάσεις έχουν τη δύναμη να φέρνουν κοντά ανθρώπους που υπό άλλες συνθήκες ίσως να μην συναντιόντουσαν ποτέ. Εκεί δεν υπάρχουν πρόεδροι, ποδοσφαιριστές, Ολυμπιακοί ή Παναθηναϊκοί. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι, κοινές αξίες και αληθινές στιγμές.

Ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη Αγγελόπουλε που μοιραστήκαμε ακόμα έναν αγώνα παρέα με τη Νανά».



