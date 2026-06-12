Ο Ταϊρί Άπλμπι επέκτεινε τη συνεργασία του με τη Μύκονο και θα φοράει τη φανέλα της νησιώτικης ομάδας και τη σεζόν 2026-27.

Στη Μύκονο θα αγωνίζεται και τη νέα χρονιά ο Ταϊρί Άπλμπι. Ο Αμερικανός επέκτεινε το συμβόλαιό του με την ομάδα για ακόμη έναν χρόνο και θα παραμείνει στο νησί των «ανέμων» και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Ταϊρί Άπλμπι είχε μ.ο13,9 πόντους με ποσοστό ευστοχίας 40,5% εντός πεδιάς, 3,4 ριμπάουντ και 5,7 ασίστ σε 24 συμμετοχές στη regular season.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μυκόνου:

«Η ΚΑΕ Μύκονος BC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ταϊρί Άπλμπι για τη σεζόν 2026/27.

Ο 27χρονος γκαρντ (1,85 μ.) εντάχθηκε στη Μύκονο το περασμένο καλοκαίρι και αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ομάδας του Βαγγέλη Ζιάγκου, συμβάλλοντας σημαντικά στην ιστορική παρουσία της στα playoffs της Stoiximan GBL και στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Ταϊρί Άπλμπι σημείωσε 13,9 πόντους με ποσοστό ευστοχίας 40,5% εντός πεδιάς, 3,4 ριμπάουντ και 5,7 ασίστ σε 24 συμμετοχές στη regular season, μένοντας στο παρκέ κατά μέσο όρο για 30,1 λεπτά ανά παιχνίδι. Στα playoffs, μέτρησε 10 πόντους, 4,5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα στις δύο αναμετρήσεις της προημιτελικής σειράς απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR».

«Θα δώσουμε τα πάντα για να ζήσουμε μια σπουδαία σεζόν»

Μιλώντας στο mykonosbc.gr μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Μύκονο, ο Ταϊρί Άπλμπι δήλωσε: «Είμαι χαρούμενος που επιστρέφω και που θα αγωνίζομαι ξανά για τον κόσμο του νησιού. Η επιστροφή μου για δεύτερη χρονιά με κάνει να νιώθω υπέροχα! Το να παίζω ξανά μπροστά σε αυτούς τους καταπληκτικούς φιλάθλους είναι κάτι μοναδικό. Θα δώσουμε τα πάντα για να ζήσουμε μια σπουδαία σεζόν».