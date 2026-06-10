Παίκτης της Μυκόνου είναι με κάθε επισημότητα ο Βασίλης Τόλιας που υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο.

Συνεχίζει την ενίσχυση της η Μύκονος. Οι Νησιώτες ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Βασίλη Τόλια για τη σεζόν 2026-27. Θα δώσει λύσεις στις θέσεις των forwards.

Tη σεζόν που τελείωσε, αγωνίστηκε στην Εlite League με τη φανέλα του Λαυρίου, όπου είχε 10,8 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ κατά μέσο όρο σε 27 αγώνες, μένοντας στο παρκέ για 27,5 λεπτά ανά ματς.

Αναλυτικά

Η ΚΑΕ Μύκονος BC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Βασίλη Τόλια για τη σεζόν 2026/27.

Ο Βασίλης Τόλιας γεννήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2002 στην Αθήνα, έχει ύψος 2,01 μ. και αγωνίζεται στις δύο θέσεις των φόργουορντ. Προέρχεται από οικογένεια με βαθιά μπασκετική παράδοση, καθώς είναι γιος του παλαίμαχου καλαθοσφαιριστή Νίκου Τόλια, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, του Εσπέρου Καλλιθέας, του Παγκρατίου και του Κολοσσού Ρόδου.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Μυκόνου προέρχεται από μία γεμάτη και παραγωγική χρονιά με το Λαύριο στην Elite League, ολοκληρώνοντας τη σεζόν 2025/26 με 10,8 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ κατά μέσο όρο σε 27 αγώνες, μένοντας στο παρκέ για 27,5 λεπτά ανά αγώνα

Η ενασχόλησή του με το μπάσκετ ξεκίνησε σε ηλικία οκτώ ετών στις ακαδημίες του Πανιωνίου. Με τον «Ιστορικό» κατέκτησε τα πρωταθλήματα ΕΣΚΑΝΑ Παμπαίδων και Παίδων, ενώ αναδείχθηκε MVP των τελικών στην κατηγορία Παίδων. Παράλληλα, συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης από τον Πανιώνιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων, αποτελώντας μέλος της κορυφαίας πεντάδας της διοργάνωσης με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ μέσο όρο.

Το 2020 πέρασε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, συνδυάζοντας σπουδές και αθλητισμό στις ΗΠΑ. Για τέσσερα χρόνια φοίτησε στο τμήμα Marketing του Saint Thomas Aquinas College, αγωνιζόμενος παράλληλα με τους Spartans στο πρωτάθλημα NCAA Division II. Ολοκλήρωσε την κολεγιακή του πορεία τη σεζόν 2023/24 με 6,6 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και ποσοστό 40,6% από τη γραμμή του τριπόντου.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, εντάχθηκε στη Νεανική Εστία Μεγαρίδας, πραγματοποιώντας τα πρώτα του βήματα σε επίπεδο ανδρών. Σε 32 αγώνες της Elite League μέτρησε 6,8 πόντους και 3,6 ριμπάουντ σε σχεδόν 16 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα τη σεζόν 2024/25, συμβάλλοντας στην πορεία της ομάδας έως το Final Four της Καρδίτσας και τη διεκδίκηση της ανόδου στη Stoiximan GBL απέναντι στη Μύκονο.

«Έρχομαι σε μια μεγάλη μπασκετική οικογένεια»

Μιλώντας στο mykonosbc.gr, ο Βασίλης Τόλιας ανέφερε για τη συμφωνία με τη Μύκονο: «Πριν υπογράψω στη Μύκονο, γνώριζα ήδη ότι πρόκειται για μια μεγάλη μπασκετική οικογένεια. Είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσω και ως αντίπαλος πριν από δύο χρόνια, τόσο στο Final Four στην Καρδίτσα όσο και σε άλλα παιχνίδια της Elite League. Παράλληλα, είχα δει από κοντά το πόσο έντονα και σταθερά ο κόσμος στηρίζει την ομάδα, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την επιλογή μου και ιδιαίτερα ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνεται. Ανυπομονώ να φορέσω τη φανέλα της Μυκόνου και να αγωνιστώ στα μεγάλα σαλόνια της GBL».

Στην ιστορική πρώτη συμμετοχή της στη Stoiximan GBL, η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου έχει ανεβάσει ψηλά τον πήχη και ο Έλληνας φόργουορντ τόνισε: «Για να είμαι ειλικρινής, αυτό δεν με τρομάζει. Ίσα ίσα, θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ θετικό, καθώς από την πρώτη της κιόλας χρονιά η ομάδα κατάφερε να πραγματοποιήσει μια εξαιρετική πορεία, να φτάσει στα playoffs και στο Final Eight του Κυπέλλου, γεγονός που δείχνει ότι γίνεται πολύ σωστή δουλειά. Επομένως, το ότι πλέον θα είναι ακόμη πιο προετοιμασμένη σε αυτό το επίπεδο θεωρώ ότι θα με βοηθήσει κι εμένα να κάνω τα πρώτα μου βήματα στην κατηγορία και να προσαρμοστώ στα νέα δεδομένα, καθώς θα είναι η πρώτη μου παρουσία στη GBL. Η Μύκονος δείχνει ότι ξέρει τι θέλει, έχει στόχους και πλάνο, κάτι που φαίνεται τόσο από τον τρόπο που αγωνίζεται όσο και από την εικόνα της εκτός γηπέδου».

Σχολιάζοντας την παρουσία του στο ρόστερ της Μυκόνου, ανέφερε: «Σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για εμένα και ευχαριστώ τον κόουτς Ζιάγκο που μου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Νιώθω πως είμαι έτοιμος να κάνω το επόμενο βήμα. Τώρα, με την καθοδήγηση του προπονητή και τη συνολική στήριξη της ομάδας, θέλω να βοηθήσω όσο μπορώ, να εξελιχθώ και να συμβάλω στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων».

Ο Βασίλης Τόλιας κλήθηκε να σχολιάσει την αλληλεπίδραση και το δέσιμο της ομάδας με τους Μυκονιάτες: «Είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια. Ο κόσμος πολλές φορές λειτουργεί ως ένας επιπλέον παίκτης για την ομάδα. Είναι σίγουρα πολύ όμορφο να έχεις ένα τόσο μεγάλο και σταθερό fan base, καθώς γνωρίζεις ότι έχεις στο πλευρό σου ένα ολόκληρο νησί! Πολλές φορές οι φίλαθλοι μπορεί να μην το αντιλαμβάνονται, όμως για εμάς αποτελεί μεγάλη ώθηση και μας βοηθά να δίνουμε το 100% σε κάθε παιχνίδι. Τι πιο όμορφο για έναν παίκτη από το να έχει τη στήριξη του κόσμου και να μπορεί να αγωνίζεται, προσφέροντας χαρά και ικανοποίηση στους φιλάθλους».

Βασίλη, καλώς ήρθες στην οικογένεια της Μυκόνου!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας.