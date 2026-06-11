Η Μύκονος θα συνεχίσει να πορεύεται με τον Ντέιβιντ Κάναντι και τη σεζόν 2026-27.

Η Μύκονος ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον 30χρονο γκαρντ, Ντέιβιντ Κάναντι για την επόμενη σεζόν (2026/27).

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Μύκονος BC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ντέβιν Κάναντι για τη σεζόν 2026/27.

Ο 30χρονος γκαρντ (1,88 μ.) εντάχθηκε στη Μύκονο το περασμένο καλοκαίρι και αποτέλεσε βασικό πυλώνα της ομάδας του Βαγγέλη Ζιάγκου στην ιστορική της πορεία προς τα playoffs της Stoiximan GBL, καθώς και στη συμμετοχή της στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Ντέβιν Κάναντι σημείωσε 11,4 πόντους με ποσοστό ευστοχίας 47,6% εντός πεδιάς, 3,2 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ σε 20 συμμετοχές στη regular season, μένοντας στο παρκέ κατά μέσο όρο για 26,4 λεπτά ανά παιχνίδι. Στα playoffs, μέτρησε 11 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ στις δύο αναμετρήσεις της προημιτελικής σειράς απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR.

"Ανυπομονώ να εκπροσωπήσω τη Μύκονο για ακόμη μία σεζόν!"

Μιλώντας στο mykonosbc.gr μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Μύκονο , ο Ντέβιν Κάναντι δήλωσε: "Ανυπομονώ να εκπροσωπήσω τη Μύκονο για ακόμη μία σεζόν! Ένας από τους βασικούς λόγους που αποφάσισα να επιστρέψω ήταν το όραμα του κόουτς Ζιάγκου για τη συνέχιση της συνεργασίας μας, καθώς οι στόχοι και η φιλοσοφία μας ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό.

Η Μύκονος έχει γίνει για μένα και την οικογένειά μου ένα δεύτερο σπίτι. Σημαίνει πολλά για μένα το γεγονός ότι θα συνεχίσω την καριέρα μου σε ένα τόσο ξεχωριστό μέρος, δίπλα σε τόσο σπουδαίους ανθρώπους. Είναι πραγματικά τιμή μου να αποτελώ μέρος αυτού του όμορφου πρότζεκτ και ανυπομονώ να γράψουμε μαζί ακόμη περισσότερη ιστορία τη νέα σεζόν!"».