Το Gazzetta με την βοήθεια του Hundl Instat αναλύει το παιχνίδι του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον τέταρτο τελικό και το πόσο λίγες φορές έφτασε η μπάλα στα χέρια του σέντερ του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός, εκ του αποτελέσματος, είχε πολύ λάθος κατεύθυνση σε πολλά μέσα στο παιχνίδι, με τα στατιστικά να αποδεικνύουν πως θα έπρεπε οι Πειραιώτες να είχε διαφοροποιήσει το πλάνο του.

Το βασικότερο παράδοξο έχει να κάνει με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος αγωνίστηκε 39:32, έδωσε άπειρες μάχες, έπαιξε μπόλικο μπασκετικό «ξύλο» με Λεσόρ και Μήτογλου, όμως στο τέλος της ημέρας είχε μόλις 4 σουτ!

Συμμετείχε σε 9 καταστάσεις pick and roll, παίρνοντας τη μπάλα σε αυτά μόνο 1 φορά για να εκτελέσει, ενώ συνολικά μέτρησε 25 κατοχές στις οποίες συμμετείχε, είτε εκτελώντας, είτε πασάροντας, είτε απλά κάνοντας σκριν που οδήγησε σε επιθετική κατάσταση.

Στις 4 εκτελέσεις του, δύο ήταν από κοψίματά του σε φάσεις που συνεργάστηκε με τον Σάσα Βεζένκοβ, φτάνοντας στο κάρφωμα, μια ήταν από Pick and roll και μια ήταν από επιθετικό ριμπάουντ.

Και όλα αυτά σε ένα παιχνίδι στο οποίο ξαναλέμε πως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έμεινε στο παρκέ για 39 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα!

Ας το κάνουμε ακόμη χειρότερο. Ο Μιλουτίνοφ πήρε ένα σουτ στο πρώτο δεκάλεπτο, ένα στο τρίτο, ένα στο τέταρτο και ένα στην πρώτη παράταση. Δηλαδή πήρε ένα σουτ ανά περίπου 10 λεπτά συμμετοχής!

Αυτό φαντάζει ακόμη πιο παράδοξο από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός είχε μόνο τον Λεσόρ ως καθαρό «5» και τον έχασε μάλιστα για περίπου 10 αγωνιστικά λεπτά, αφήνοντας τον Μιλουτίνοφ να παλεύει μόνο με τον Ντίνο Μήτογλου.

Όλα τα παραπάνω, μεταφράζονται στο σοκαριστικό 5.5% usage που είχε ο Μιλουτίνοφ στα σχεδόν 40 λεπτά που πάτησε παρκέ, νούμερο που είναι μικρότερο από κάθε άλλον παίκτη του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση. Αυτό το νούμερο γίνεται ακόμη πιο τρανταχτό, εάν αναλογιστεί κανείς τα προβλήματα του Παναθηναϊκού στους ψηλούς.

Ουσιαστικά ο Μιλουτίνοφ έπαιξε σχεδόν έναν ολόκληρο αγώνα, όμως επί της ουσίας πήγαινε πάνω – κάτω το παρκέ, έκανε πολλά σκριν, έδινε πάμπολλες μάχες με τους αντιπάλους ψηλούς, αλλά δεν έπαιρνε τη μπάλα, γεγονός που είναι σε μεγάλο βαθμό ευθύνη του Ολυμπιακού, αλλά συνέβη και λόγω της άμυνας του Παναθηναϊκού.

Να σημειωθεί πως το 5.5% είναι το μικρότερο usage του Νίκολα Μιλουτίνοφ στη σειρά, καθώς στα ματς του ΣΕΦ ήταν στο 17% και στο 17.3%, ενώ στο Game 2 στο T-Center ήταν στο 12.7%.

Ημερομηνία Αντίπαλος Σκορ Ποσοστό Χρήσης (Usage Percentage) 10/06 εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό 86-93 5,5% 08/06 εντός έδρας με τον Παναθηναϊκό 102-92 17% 05/06 εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό 58-68 12,7% 03/06 εντός έδρας με τον Παναθηναϊκό 82-76 17,3% Μέσος όρος ανά αγώνα 12,9%

Με αυτό το ποσοστό του usage του Μιλουτίνοφ ανεβασμένο, ο Ολυμπιακός δύσκολα θα έχανε αυτή την αναμέτρηση…