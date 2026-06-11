Στο πλαίσιο του Game 4 του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens, η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε τρεις συλλήψεις.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα καλαθοσφαίρισης χθες το βράδυ (10-6-2026) στο κλειστό γήπεδο του Ο.Α.Κ.Α. στο Μαρούσι, πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι από τους αστυνομικούς που είχαν διατεθεί για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας, κατά τους οποίους συνελήφθησαν -3- άτομα, ηλικίας 20, 23 και 35 ετών.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α και το Αστυνομικό Τμήμα Ο.Α.Κ.Α./Δ.Α.Β.Α.Α./Γ.Α.Δ.Α., σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Ειδικότερα, ο 20χρονος κατελήφθη κατά τη διάρκεια του αγώνα να κάνει χρήση συσκευής λέιζερ προς τον αγωνιστικό χώρο.

Επιπλέον, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, κατελήφθησαν ο 23χρονος και ο 35χρονος ανωτέρω να κατέχουν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.