Ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, αλλά με τη φανέλα της Μυκόνου.

Η Μύκονος μετά την πρώτη της σεζόν στη Stoiximan GBL, η οποία ήταν πετυχημένη, έχει μπροστά της μια ιστορική σεζόν. Αυτό γιατί θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο FIBA Europe Cup.

Η ομάδα των Κυκλάδων, που συνεχίζει με τον Βαγγέλη Ζιάγκο στον πάγκο της, κάνει τον μεταγραφικό της σχεδιασμό για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο παίκτης που έκλεισε η Μύκονος και θα την ενισχύσει κάτω από τη ρακέτα, είναι ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ.

Ο 29χρονος Αμερικανός σέντερ, πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τον Ηρακλή και η Μύκονος τον «έκλεισε», σε μία πολύ δυνατή προσθήκη.

Ο Φάντερμπερκ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη Stoiximan GBL, είχε μέσο όρο 13.2 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά 25.3 λεπτά συμμετοχής.