Ο Βαγγέλης Ζιάγκος έκανε το σχόλιό του για την ιστορική συμμετοχή της Μυκόνου στο FIBA Europe Cup.

Η Μύκονος έχει μπροστά της μία ακόμη πολύ ιστορική σεζόν. Μετά την πρώτη της συμμετοχή στη Stoiximan GBL, η ομάδα των Κυκλάδων, ετοιμάζεται για το ευρωπαϊκό της ντεμπούτο. Την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, θα συμμετάσχει στο FIBA Europe Cup.

Ο προπονητής της Μυκόνου, Βαγγέλης Ζιάγκος, έκανε το δικό του σχόλιο για αυτή την ιστορική χρονιά που έχει μπροστά της η ομάδα και είπε τους στόχους της.

Όσα είπε ο Ζιάγκος

«Βασικό στοιχείο στην ανατροφή αυτού του νεαρού οργανισμού είναι η εξέλιξη. Έτσι αντιλαμβανόμαστε τη δυνατότητα συμμετοχής σε ευρωπαϊκή διοργάνωση που μας έδωσε η κατάκτηση της 7ης θέσης στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος.

Αναγνωρίσαμε τα ρίσκα, αλλά και τα οφέλη μιας τέτοιας επιλογής και, ως φύσει και θέσει αισιόδοξοι άνθρωποι, αποφασίσαμε να πάρουμε την πρόκληση που οι ίδιοι κερδίσαμε και να βάλουμε αυτόν τον ευλογημένο τόπο στον ευρωπαϊκό μπασκετικό χάρτη».