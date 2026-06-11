Οι Τι Τέι Σορτς και Βασίλης Τολιόπουλος ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού στην 2η παράταση και το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudl/Instat παρουσιάζει τα πεπραγμένα τους έως και την τελική επικράτηση των «πρασίνων».

Ποιος να το έλεγε και ποιος να το περίμενε πριν από το τζάμπολ του 4ου τελικού της σειράς μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.

Ποιος να έλεγε ότι οι Τι Τζέι Σορτς και Βασίλης Τολιόπουλος θα ήταν στην ίδια πεντάδα και θα «έκλειναν» έναν τελικό πρωταθλήματος ο οποίος θα ήταν στην κόψη του «ξυραφιού» και θα κρινόταν στην 2η παράταση. Και όχι μόνο τον «έκλεισαν» αλλά έμελλε να ήταν και οι μεγάλοι πρωταγωνιστές στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Με τους Κέντρικ Ναν και Τζέριαν Γκραντ παροπλισμένους στον πάγκο λόγω της αποβολής τους από πέντε φάουλ, κλήθηκαν να «γεμίσουν» τα παπούτσια τους και το έκαναν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Στο πιο κρίσιμο σημείο του ντέρμπι. Όταν η νίκη κρεμόταν από μια κλωστή. Όταν έπρεπε να αποφασίσουν την στιγμή που η μπάλα έκαιγε!

13 από τους 14 πόντους του Παναθηναϊκού στην παράταση

Είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν εκείνοι που ηγήθηκαν του Παναθηναϊκού στην 2η παράταση, σημειώνοντας τους 13 από τους 14 πόντους των «πρασίνων» κατά τη διάρκεια του δεύτερου έξτρα πενταλέπτου. Ο Τι Τζέι Σορτς άναψε την σπίθα με τους επτά σερί πόντους στο ξεκίνημα της δεύτερης παράτασης, ακολούθησαν πέντε πόντοι του Βασίλη Τολιόπουλου για να σημειώσει τον τελευταίο πόντο της ομάδας του ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με μία βολή στο τέλος.

Και το πιο αξιοπερίεργο; Κανείς άλλος παίκτης του Παναθηναϊκού δεν πήρε κάποια άλλη προσπάθεια εντός παιδιάς! Συγκεκριμένα οι «πράσινοι» είχαν 4/7 σουτ, όλα δια χειρός των Σορτς και Τολιόπουλου.. Κάτι που δείχνει ακόμα περισσότερο την επίδρασή τους και τις ευθύνες που ανέλαβαν στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο του αγώνα.

Το Shot Chart του Παναθηναϊκού

Έτσι σκόραρε ο Σορτς

ΤΥπος ΠαιχνιδιοΥ ποσοστο κατοχων (%) κατοχεσ ποντοι Pick 'n' rolls Handler 50% 8 6 Isolation 18.8% 3 2 Catch and shoots 18.8% 3 3

Έτσι σκόραρε ο Τολιόπουλος

ΤΥπος ΠαιχνιδιοΥ ποσοστο κατοχων (%) κατοχεσ ποντοι Pick 'n' rolls Handler 62.5% 5 3 Isolation 25% 2 0 Catch and shoots 12.5% 1 3

Ο χρόνος συμμετοχής - Σχεδόν ίδιος με... όλη τη σεζόν

Το πιο σημαντικό στοιχείο ωστόσο έχει να κάνει με τον χρόνο συμμετοχής όσον αφορά την κοινή τους συνύπαρξη στον αγωνιστικό χώρο!

Συγκεκριμένα Σορτς και Τολιόπουλος βρέθηκαν στην ίδια πεντάδα του Game 4 των φετινών τελικών για 07:04' λεπτά. Και μάλιστα σε δύο διαφορετικές καταστάσεις. Κυρίως στην 2η παράταση.

Συνολικά είχαν +10 πόντους στο +/- στην ίδια πεντάδα: Μέτρησαν 02:19 λεπτά έχοντας μαζί τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ: Με αυτήν την πεντάδα ο Παναθηναϊκός είχε 0/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3/6 βολές και 5-1 ριμπάουντ με +3 στο +/-.

Επίσης είχαν άλλα 04:45 λεπτά μαζί στην πεντάδα, με τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ντίνο Μήτογλου: Σε αυτό το σχήμα ο Παναθηναϊκός είχε 2/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/6 βολές, 5-2 ριμπάουντ και 1 ασίστ για 1 λάθος.

Το πιο αξιοπερίεργο; Στο Game 4 είχαν 07:04 λεπτά, όταν συνολικά σε όλη τη σεζόν είχαν βρεθεί στην ίδια πεντάδα για 04:18 λεπτά. Και μάλιστα σε τρία διαφορετικά παιχνίδια, δύο για την Stoiximan GBL κόντρα σε Καρδίτσα και Μαρούσι και ένα για την Euroleague.