Δείτε τη στιγμή που γυναίκα φίλαθλος τραβάει το μανίκι του διαιτητή Παπαπέτρου κατά τη διάρκεια του Game 4 του Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός.

Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε τους τελικούς (2-2) κόντρα στον Ολυμπιακό επικρατώντας μετά και τη δεύτερη παράταση του Game 4 με 93-86 για να οδηγήσει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι.

Ωστόσο, στο φύλλο αγώνα της αναμέτρησης καταγράφηκαν από τους τρεις διαιτητές δύο περιστατικά που αφορούσαν τη συμπεριφορά των φιλάθλων. Το πιο πρωτόγνωρο περιστατικό ήταν όταν γυναίκα φίλαθλος που καθόταν στις court seats τράβηξε το μανίκι του διαιτητή Παπαπέτρου για να διαμαρτυρηθεί.

Το περιστατικό καταγράφηκε στο φύλλο αγώνα ως εξής: «σε σφύριγμα του διαιτητή κάτω από το καλάθι φίλαθλος (γυναίκα) που καθόταν στα courts seats πλησίον του πάγκου των γηπεδούχων, τράβηξε από το μανίκι της μπλούζας του Α' διαιτητή λέγοντάς του «F@@@ you, this is not foul». Αμέσως δόθηκε εντολή απομάκρυνσής της, ενημερώνοντας τον κομισάριο, αλλά κανένας υπεύθυνος ασφαλείας δεν την απομάκρυνε και δεν προστάτευσε τους διαιτητές. Παρά τις επανειλημμένες κλήσεις, δεν ανταποκρίνονταν στην εντολή που δόθηκε».