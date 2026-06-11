Στο Φύλλο Αγώνα του Game 4, καταγράφηκαν, πέραν από τα υβριστικά συνθήματα, και λεκτικές επιθέσεις στους διαιτητές από οπαδούς που καθόντουσαν στα Court seats.

Οι διαιτητές είχαν αρκετά να γράψουν στο φύλλο αγώνα του Game 4.

Συγκεκριμένα, πέραν από τα υβριστικά συνθήματα, οι διαιτητές κατέγραψαν και δύο περιστατικά τα οποία έλαβαν χώρα τόσο στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης, όσο και στην παράταση.

Αρχικά στα 5:30 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου «ζητήθηκε αποβολή καθήμενου φιλάθλου στα bench seat γιατί έβριζε τους διαιτητές. Όταν δόθηκε η εντολή για την αποβολή του, αποχώρησε μόνος του».

Εππλέον, στα 2:02 πριν το τέλος της πρώτης παράτασης «σε σφύριγμα του διαιτητή κάτω από το καλάθι φίλαθλος (γυναίκα) που καθόταν στα courts seats πλησίον του πάγκου των γηπεδούχων, τράβηξε από το μανίκι της μπλούζας του Α' διαιτητή λέγοντάς του «F@@@ you, this is not foul». Αμέσως δόθηκε εντολή απομάκρυνσής της, ενημερώνοντας τον κομισάριο, αλλά κανένας υπεύθυνος ασφαλείας δεν την απομάκρυνε και δεν προστάτευσε τους διαιτητές. Παρά τις επανειλημμένες κλήσεις, δεν ανταποκρίνονταν στην εντολή που δόθηκε».