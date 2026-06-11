Παναθηναϊκός - Ολυμπακός 93-86: Τα highlights του Game 4
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Δείτε τα highlights από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86 και έστειλε τη σειρά των τελικών της Stoixiamn GBL, σε 5ο παιχνίδι. Φοβερή εμφάνιση από τον Κέντρικ Ναν με 23 πόντους μέχρι να αποβληθεί, ενώ τρομερή ήταν η παρουσία του Τι Τζέι Σορτς με 13 πόντους.
Στον αντίποδα για τον Ολυμπιακό, ο Εβάν Φουρνιέ για ακόμη μία φορά ήταν συγκλονιστικός, τελειώνοντας το ματς με 29 πόντους, ενώ 19 πρόσθεσε ο Γουόκαπ.
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Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: eurokinissi, ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
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