Δείτε τα highlights από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86 και έστειλε τη σειρά των τελικών της Stoixiamn GBL, σε 5ο παιχνίδι. Φοβερή εμφάνιση από τον Κέντρικ Ναν με 23 πόντους μέχρι να αποβληθεί, ενώ τρομερή ήταν η παρουσία του Τι Τζέι Σορτς με 13 πόντους.

Στον αντίποδα για τον Ολυμπιακό, ο Εβάν Φουρνιέ για ακόμη μία φορά ήταν συγκλονιστικός, τελειώνοντας το ματς με 29 πόντους, ενώ 19 πρόσθεσε ο Γουόκαπ.