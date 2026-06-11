Άταμαν: «Πολύ δύσκολα ο Σλούκας στο Game 5, μέρα με τη μέρα για τον Όσμαν»

Ο Έργκιν Άταμαν αναφέρθηκε στην κατάσταση των τραυματιών, Κώστα Σλούκα και Τσέντι Όσμαν.

Ο Έργκιν Άταμαν, στις δηλώσεις του μετά το τέλος του Game 4 απέναντι στον Ολυμπιακό, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στους τραυματίες του Παναθηναϊκού, τους Όσμαν και Σλούκα, αναλύοντας την κατάστασή τους ενόψει του Game 5 στο ΣΕΦ.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ό Έργκιν Άταμαν για Σλούκα και Όσμαν:

«Για τον Σλούκα και τον Οσμάν δεν ξέρω. Για τον Σλούκα είναι δύσκολο γιατί έχει τραυματισμό στο μηνίσκο. Για τον Οσμάν κάθε μέρα βλέπουμε τους σπασμούς στη μέση. Προσπαθεί να τρέξει, αλλά έχει σπασμούς. Το ιατρικό επιτελείο θα τον προετοιμάσει, είναι πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς γιατί στο Game 1 ήταν ο πρώτος σκόρερ μας».