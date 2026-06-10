Μπαρτζώκας: «Έπρεπε να κερδίσουμε το ματς»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για όλα όσα συνέβησαν στο Game 4 του T-Center, εκεί όπου ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε και γνώρισε την ήττα.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα στην δεύτερη παράταση απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναφέρεται στην αναμέτρηση και να σχολιάζει όλα αυτά που έκανε λάθος η ομάδα του στο glass floor.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην ΕΡΤ:

«Πήραμε πολλές λάθος αποφάσεις. Μόλις περάσαμε πέντε πόντους, δώσαμε τρίποντο που ήταν από έλλειψη επικοινωνίας. Γίνανε πράγματα που δεν επιτρέπονται για το επίπεδό μας. Έπρεπε να κερδίσουμε το ματς. Όλα αυτά που δίνουν μια νίκη. Έπρεπε να είμαστε πιο επίμονοι στο πλάνο μας. Παρασυρθήκαμε σε ατομικές ενέργειες. Έπρεπε να κυκλοφορήσουμε καλύτερα και περισσότερο τη μπάλα και αμυντικά είχαμε πολλές ολιγωρίες. Δεν έπρεπε να δεχθούμε καλάθια από τον Χέιζ-Ντέιβις και δεχθήκαμε».