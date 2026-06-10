Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Φίλαθλος τράβηξε τον διαιτητή Παπαπέτρου από το μανίκι εν ώρα αγώνα
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Ο διαιτητής Παπαπέτρου ισχυρίστηκε πως μια γυναίκα τον τράβηξε κατά τη διάρκεια του Game 4 μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.
Κατά τη διάρκεια της παράτασης στο Game 4 μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, γυναίκα τράβηξε τον διαιτητή Παπαπέτρου.
Συγκεκριμένα ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης, ισχυρίστηκε πως φίλαθλος τον τράβηξε από το μανίκι, εν ώρα του αγώνα. Ο ίδιος απευθύνθηκε στη γραμματεία του γηπέδου και ζήτησε να καταγραφεί το περιστατικό στο φύλλο αγώνα.
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