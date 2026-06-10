Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Το άστοχο σουτ του Βεζένκοβ στο φινάλε της κανονικής διάρκειας
Τα τελευταία λεπτά κανονικής διάρκειας στο Game 4 μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ο Σάσα Βεζένκοβ αστόχησε σε σουτ τριών πόντων και το ματς πήγε στην παράταση.
Συγκεκριμένα ο Βούλγαρος φόργουορντ των Πειραιωτών, πήρε την ευθύνη στην τελευταία κατοχή των «ερυθρολεύκων», έπειτα από πάσα του Φουρνιέ, ωστόσο δεν μπόρεσε να δώσει τη νίκη και το πρωτάθλημα στην ομάδα του, με αμφότερες να λύνουν τις διαφορές τους στο έξτρα πεντάλεπτο.
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