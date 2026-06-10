Ο Κέντρικ Ναν αποβλήθηκε με πέντε φάουλ από το Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL, 06:28 πριν το φινάλε του αγώνα.

Μεγάλη απώλεια για τον Παναθηναϊκό, καθώς 06:28 πριν το φινάλε του Game 4 κόντρα στον Ολυμπιακό, αποβλήθηκε ο Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» χρεώθηκε με το 5ο φάουλ του, έπειτα από μαρκάρισμα στον Τάισον Γουόρντ και δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του στα τελευταία κρίσιμα λεπτά της αναμέτρησης. Ο Κέντρικ Ναν μέχρι εκείνο το σημείο ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, έχοντας 23 πόντους, (2/4 τρίποντα, 5/8 τρίποντα, 4/4 βολές), 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ, σε 25:34 λεπτά συμμετοχής.