Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς βρίσκεται στο T-Center, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το Game 4 των τελικών.

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς κάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα και για ακόμη μια φορά, παρακολουθεί από κοντά τους τελικούς της Stoiximan GBL.

Όπως και στο Game 3 στο ΣΕΦ, έτσι και στο Game 4 του T-Center, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς εδωσε το παρών, με μόνη διαφορά το ότι δεν είναι αυτή τη φορά μαζί του ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς παρακολουθεί το παιχνίδι από σουίτα, με αποτέλεσμα να μην γίνει αντιληπτός από την τηλεοπτική κάμερα της ΕΡΤ, όμως ο φωτογραφικός φακός το εντόπισε.