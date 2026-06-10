Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ο Μπογκντάνοβιτς στο T-Center
Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς κάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα και για ακόμη μια φορά, παρακολουθεί από κοντά τους τελικούς της Stoiximan GBL.
Όπως και στο Game 3 στο ΣΕΦ, έτσι και στο Game 4 του T-Center, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς εδωσε το παρών, με μόνη διαφορά το ότι δεν είναι αυτή τη φορά μαζί του ο Νόβακ Τζόκοβιτς.
Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς παρακολουθεί το παιχνίδι από σουίτα, με αποτέλεσμα να μην γίνει αντιληπτός από την τηλεοπτική κάμερα της ΕΡΤ, όμως ο φωτογραφικός φακός το εντόπισε.
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