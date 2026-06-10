Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ο έντονος διάλογος Μπαρτζώκα - Τζόουνς
Στο Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, Ταϊρίκ Τζόουνς και Γιώργος Μπαρτζώκας τα είπαν σε έντονο ύφος.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός σέντερ των Πειραιωτών χρεώθηκε με το δέυτερό του φάουλ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποσυρθεί και να περάσει στη θέση του, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Την ώρα που οΤζόουνς πήγαινε προς τον πάγκο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κάτι του είπε, με τον σέντερ να του απαντάει και τους δύο να μιλάνε σε έντονο ύφος.
Εφόσον συζήτησαν τη φάση, η ένταση μεταξύ τους έληξε γρήγορα με τον σέντερ των «ερυθρολεύκων» να κάθεται στη θέση του.
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