Γιώργος Μπαρτζώκας και Ταϊρίκ Τζόουνς τα είπαν σε έντονο ύφος, κατά τη διάρκεια της αλλαγής του σέντερ των «ερυθρολεύκων».

Στο Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, Ταϊρίκ Τζόουνς και Γιώργος Μπαρτζώκας τα είπαν σε έντονο ύφος.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός σέντερ των Πειραιωτών χρεώθηκε με το δέυτερό του φάουλ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποσυρθεί και να περάσει στη θέση του, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Την ώρα που οΤζόουνς πήγαινε προς τον πάγκο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κάτι του είπε, με τον σέντερ να του απαντάει και τους δύο να μιλάνε σε έντονο ύφος.

Εφόσον συζήτησαν τη φάση, η ένταση μεταξύ τους έληξε γρήγορα με τον σέντερ των «ερυθρολεύκων» να κάθεται στη θέση του.