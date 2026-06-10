O Eργκίν Άταμαν δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του για το φάουλ του Κώστα Παπανικολάου στον Κέντρικ Ναν πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο λεπτό του Game 4.

Η ένταση ξεκίνησε από το πρώτο κιόλας λεπτό στο Telekom Center Athens με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να έχουν μπει με το... μαχαίρι στα δόντια εν όψει του Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL όπου οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το προβάδισμα (2-1) στη σειρά.

Από τα 55" κιόλας δευτερόλεπτα, ένα φάουλ του Κώστα Παπανικολάου στον Κέντρικ Ναν έβγαλε τον Εργκίν Άταμαν από τα ρούχα του κάνοντας challenge, καθώς ζητούσε την αναβάθμιση σε αντιαθλητικό από τους διαιτητές.

Εκείνη τη στιγμή το T-Center έβραζε, ενώ οι διαιτητές εν τέλει αποφάσισαν να χρεώσουν τον αρχηγό του Ολυμπιακού με απλό φάουλ με την ένταση να κορυφώνεται πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό του αγώνα.