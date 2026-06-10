Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Το συγκινητικό βίντεο για τον εμβληματικό παράγοντα των «πρασίνων»

Γιώργος Κούβαρης
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Το συγκινητικό βίντεο για τον εμβληματικό παράγοντα των «πρασίνων»
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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είχε ετοιμάσει ένα άκρως συγκινητικό βίντεο για τον Παύλο Γιαννακόπουλο πριν από το τζάμπολ του Game 4.

Συμπληρώθηκαν οκτώ χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου παράγοντα των πρασίνων, Παύλου Γιαννακόπουλου.

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είχε ετοιμάσει ένα βίντεο για τη μνήμη του εμβληματικού προέδρου της ομάδας, το οποίο καθήλωσε τους 18.000 φιλάθλους που βρέθηκαν στο γηπεδο.

Μάλιστα και τα μέλη του Ολυμπιακού χειροκροτούσαν την ώρα της προβολής του βίντεο, ενώ πριν από το παιχνίδι ο Χρήστος Μπαφές άφησε και ένα λουλούδι στην θέση όπου καθόταν.

     

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