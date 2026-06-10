Παναθηναϊκός: Ανθοδέσμη και κασκόλ στη θέση που καθόταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος
Συμπληρώθηκαν οκτώ χρόνια από τον θάνατο του Παύλου Γιαννακόπουλου, ο οποίος έφυγε από την ζωή στις 10 Ιουνίου 2018.
Ενόψει του 4ου τελικού της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό, η «πράσινη» ΚΑΕ απέτισε φόρο τιμής στον κορυφαίο πρόεδρο στην ιστορία του συλλόφου, τοποθετώντας μία ανθοδέσμη και ένα κασκόλ της ομάδας.
«O Πατριάρχης του Παναθηναϊκού μας θα είναι για πάντα ανάμεσά μας!» ανέφερε στην χαρακτηριστική της ανάρτηση η διοίκηση του Παναθηναϊκού.
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