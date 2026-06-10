Μπαφές για Παύλο Γιαννακόπουλο: «Ήταν ένας μεγάλος αντίπαλος με κοινωνική εκτός από αθλητική προσφορά»

Ο Χρήστος Μπαφές μίλησε στην ΕΡΤ πριν την έναρξη του Game 4 μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού και αναφέρθηκε στον Παύλο Γιαννακόπουλο.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ του Game 4 μεταξύ Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακού (21:00 LIVE από το Gazzetta), ο Χρήστος Μπαφές πραγματοποίησε δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ, σχετικά με τον Παύλο Γιαννακόπουλο.

Ο Αθλητικός Διευθυντής των «ερυθρολεύκων» μίλησε για την κίνηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός να αφήσει ανθοδέσμη στη θέση που καθόταν, ενώ τόνισε πόσο σπουδαίος παράγοντας ήταν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Μπαφές:

«Δεν είναι η πρώτη φορά. Συνήθως είναι οι τελικοί αυτές τις ημερομηνίες. Είναι η δεύτερη, η τρίτη φορά που αφήνουμε λουλούδια στη θέση που καθόταν. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος ήταν σπουδαίος παράγοντας, ένας μεγάλος αντίπαλος και φυσικά τη μνήμη του. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Είναι πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει. Θα είναι πάντα στη μνήμη και στην καρδιά όλων.

Η πορεία του στον χώρο και αυτά που έχει πετύχει ο Παναθηναϊκός υπό την δική ο καθοδήγηση, δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε, μιλάνε από μόνα τους. Ήταν ένας μεγάλος αντίπαλος με κοινωνική εκτός από αθλητική προσφορά. Τιμούμε τη μνήμη του, ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του».

Για την κίνηση με την ανθοδέσμη αν εξομαλύνει την κατάσταση :

«Ο καθένας πρέπει να προσπαθεί από τη δική του πλευρά για το καλύτερο. Άλλες φορές το καταφέρνουμε, άλλες όχι. Σημασία έχει να προσπαθείς, σημασία έχει ότι κάνεις να το κάνεις με την καρδιά σου και επειδή το πιστεύεις».