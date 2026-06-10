Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Έντονες αποδοκιμασίες κατά την είσοδο του Μπαρτζώκα
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για τον τέταρτο τελικό της Stoiximan GBL (21:00) με τους «ερυθρόλευκους» να προηγούνται στη σειρά με 2-1.
Οι μεν Πειραιώτες φιλοδοξούν να ολοκληρώσουν το έργο τους στο Telekom Center Athens κατακτώντας το πρωτάθλημα, οι δε «πράσινοι» από την άλλη στοχεύουν στο να δώσουν παράταση στην αγωνία στέλντονας τη σειρά σε Game 5 στο ΣΕΦ (13/06, 18:00).
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε την είσοδό του στο γήπεδο κι έγινε αποδέκτης έντονων αποδοκιμασιών από τους πράσινους φιλάθλους.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
💥 Οι φίλοι των πράσινων «γιούχαραν» τον Γιώργο Μπαρτζώκα κατά την είσοδό του στο T-Center!#paobc #olympiacosBC pic.twitter.com/WDfJTCajLN— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 10, 2026
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