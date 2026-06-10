Ολυμπιακός: Ανθοδέσμη στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με μια συμβολική κίνηση, τίμησε τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου πριν το τζάμπολ του τέταρτου τελικού της Stoiximan GBL.
Συγκεκριμένα ο Αθλητικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστος Μπαφές, αμέσως μετά την άφιξη της αποστολής του Ολυμπιακού στο T-Center, εναπόθεσε λουλούδια στη θέση που καθόταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 10 Ιουνίου του 2018.
Με αυτό τον τρόπο, αφήνοντας στη θέση 13 τριαντάφυλλα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός τίμησε τη μνήμη του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου, από τον χαμό του οποίου συμπληρώθηκαν 8 χρόνια.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, μέσω του Sports Director, Χρήστου Μπαφέ, απέτισε φόρο τιμής στον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο, εναποθέτοντας 13 κόκκινα τριαντάφυλλα στη θέση του. Σαν σήμερα, πριν από 8 χρόνια, ο ιστορικός ηγέτης του Παναθηναϊκού έφυγε από τη ζωή.#OlympiacosBC pic.twitter.com/4xxKvM7MC8— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 10, 2026
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