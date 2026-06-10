Η ΚΑΕ Ολυμπιακός τίμησε τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από ακριβώς 8 χρόνια, με τον Αθλητικό Διευθυντή της ΚΑΕ, Χρήστο Μπαφέ, να εναποθέτει λουλούδια στην θέση του εμβληματικού διοικητικού ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με μια συμβολική κίνηση, τίμησε τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου πριν το τζάμπολ του τέταρτου τελικού της Stoiximan GBL.

Συγκεκριμένα ο Αθλητικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστος Μπαφές, αμέσως μετά την άφιξη της αποστολής του Ολυμπιακού στο T-Center, εναπόθεσε λουλούδια στη θέση που καθόταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 10 Ιουνίου του 2018.

Με αυτό τον τρόπο, αφήνοντας στη θέση 13 τριαντάφυλλα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός τίμησε τη μνήμη του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου, από τον χαμό του οποίου συμπληρώθηκαν 8 χρόνια.