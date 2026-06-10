Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η άφιξη των «πράσινων» στο Telekom Center Athens
Έφτασε η στιγμή για το Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο T-Center (21:00, live Gazzetta, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ), με τη σειρά να είναι στο 2-1 υπέρ των Πειραιωτών.
Με μόλις 11 παίκτες θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός, καθώς νοκ άουτ τέθηκαν εν τέλει οι Κώστας Σλούκας, Τσέντι Όσμαν και Νίκος Ρογκαβόπουλος. Σχεδόν δύο ώρες πριν το τζάμπολ η ομάδα του Εργκίν Άταμαν κατέφτασε στο T-Center για την αναμέτρηση.
Δείτε τα πλάνα του Gazzetta
☘️ Η άφιξη του Παναθηναϊκού για το Game 4.#paobc pic.twitter.com/nTFIGzkI4I— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 10, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.