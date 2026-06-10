Δείτε την άφιξη του Παναθηναϊκού στο T-Center για το Game 4 των τελικών κόντρα στον Ολυμπιακό.

Έφτασε η στιγμή για το Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο T-Center (21:00, live Gazzetta, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ), με τη σειρά να είναι στο 2-1 υπέρ των Πειραιωτών.

Με μόλις 11 παίκτες θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός, καθώς νοκ άουτ τέθηκαν εν τέλει οι Κώστας Σλούκας, Τσέντι Όσμαν και Νίκος Ρογκαβόπουλος. Σχεδόν δύο ώρες πριν το τζάμπολ η ομάδα του Εργκίν Άταμαν κατέφτασε στο T-Center για την αναμέτρηση.