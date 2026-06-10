Παναθηναϊκός για Παύλο Γιαννακόπουλο: «O Πατριάρχης θα είναι για πάντα ανάμεσά μας!»»

Παναθηναϊκός για Παύλο Γιαννακόπουλο: «O Πατριάρχης θα είναι για πάντα ανάμεσά μας!»»

Γιώργος Κούβαρης
Παναθηναϊκός για Παύλο Γιαννακόπουλο: «O Πατριάρχης θα είναι για πάντα ανάμεσά μας!»»

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Συμπληρώνονται οκτώ χρόνια από τον θάνατο του μεγαλύτερου προέδρου του Παναθηναϊκού, Παύλου Γιαννακόπουλου.

Στις 10 Ιουνίου 2018 ο Παύλος Γιαννακόπουλος έφυγε από τη ζωή και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR απέτισε φόρο τιμής στον μεγάλο παράγοντα των «πρασίνων».

«O Πατριάρχης του Παναθηναϊκού μας θα είναι για πάντα ανάμεσά μας!» ανέφερε στην χαρακτηριστική της ανάρτηση η διοίκηση του Παναθηναϊκού οκτώ χρόνια μετά τον θάνατο του εμβληματικού προέδρου της ομάδας.

@Photo credits: INTIME
     

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