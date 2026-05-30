Ο Κολοσσός του Άρη Λυκογιάννη χτίζει δυνατό ελληνικό κορμό, έχοντας κλείσει τους Χρηστίδη, Καμπερίδη και Τσιακμά, ενώ κράτησε στο ρόστερ και τον Καράμπελα.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη, πέραν της ανανέωσης με τον Ζώη Καράμπελα, έχει δώσει τα χέρια με τρεις ακόμη Έλληνες, ενισχύοντας έτσι το ελληνικό στοιχείο.

Ο λόγις για τον Γιώργο Καμπερίδη, τον Βασίλη Χρηστίδη και τον Νίκο Τσιακμά, με τον πρώην παίκτη της Καρδίτσας και τοτς δύο του Ηρακλή νσ δίνουν τα χέρια με τους Ροδίτες και μόνο τα τυπικά να απομένουν για να ολοκληθούν οι κινείσεις αυτές.