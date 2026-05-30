Κολοσσός: Έκλεισε Καμπερίδη, Χρηστίδη και Τσιακμά
Ο Κολοσσός έχει κινηθεί διακριτικά και μεθοδευμένα, κάνοντας σημαντικές κινήσεις προκειμένου να δημιουργήσει έναν ισχυρό ελληνικό κορμό.
Συγκεκριμένα, η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη, πέραν της ανανέωσης με τον Ζώη Καράμπελα, έχει δώσει τα χέρια με τρεις ακόμη Έλληνες, ενισχύοντας έτσι το ελληνικό στοιχείο.
Ο λόγις για τον Γιώργο Καμπερίδη, τον Βασίλη Χρηστίδη και τον Νίκο Τσιακμά, με τον πρώην παίκτη της Καρδίτσας και τοτς δύο του Ηρακλή νσ δίνουν τα χέρια με τους Ροδίτες και μόνο τα τυπικά να απομένουν για να ολοκληθούν οι κινείσεις αυτές.
