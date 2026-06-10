Stoiximan GBL: Στο ΑΣΕΑΔ ο Ολυμπιακός για Μπαρτζώκα, Λεπενιώτη και Γιαννακόπουλο, απόρριψη στην καταγγελία του Παναθηναϊκού
H KAE Ολυμπιακός απέστειλε επιστολή με αποδέκτη την ΕΡΤ όσον αφορά τα γεγονότα γύρω από την κάλυψη του Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Με τη σειρά της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε καταγγελία προς τον ΕΣΑΚΕ με αφορμή τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, η οποία όμως απορρίφθηκε.
Από την πλευρά τους οι Πειραιώτες με προσφυγή τους στο ΑΣΕΑΔ , ζητούν να μειωθεί η ποινή του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Νίκου Λεπενιώτη, ενώ θεωρούν πως είναι μικρή η ποινή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
Με απαγόρευση εισόδου ενός μήνα στους αγωνιστικούς χώρους είχαν τιμωρηθεί από τον Αθλητικό Δικαστή οι Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Νίκος Λεπενιώτης, ενώ με πρόστιμο 10.000 ευρώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος κλήθηκε να ζητήσει και δημόσια συγγνώμη.
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