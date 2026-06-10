Προσφυγή στον ΑΣΕΑΔ από τον Ολυμπιακό για τις τιμωρίες των Μπαρτζώκα, Λεπενιώτη, αλλά και Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Απορρίφθηκε η καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την ανακοίνωση των Πειραιωτών κατά της ΕΡΤ.

H KAE Ολυμπιακός απέστειλε επιστολή με αποδέκτη την ΕΡΤ όσον αφορά τα γεγονότα γύρω από την κάλυψη του Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Με τη σειρά της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε καταγγελία προς τον ΕΣΑΚΕ με αφορμή τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, η οποία όμως απορρίφθηκε.

Από την πλευρά τους οι Πειραιώτες με προσφυγή τους στο ΑΣΕΑΔ , ζητούν να μειωθεί η ποινή του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Νίκου Λεπενιώτη, ενώ θεωρούν πως είναι μικρή η ποινή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Με απαγόρευση εισόδου ενός μήνα στους αγωνιστικούς χώρους είχαν τιμωρηθεί από τον Αθλητικό Δικαστή οι Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Νίκος Λεπενιώτης, ενώ με πρόστιμο 10.000 ευρώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος κλήθηκε να ζητήσει και δημόσια συγγνώμη.