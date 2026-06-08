Με απαγόρευση εισόδου ενός μήνα στους αγωνιστικούς χώρους τιμωρήθηκαν από τον Αθλητικό Δικαστή οι Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Νίκος Λεπενιώτης, ενώ μόνο με πρόστιμο ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα (8/6) οι απολογίες των «αιωνίων» στο γραφείο του Αθλητικού Δικαστή και λίγο αργότερα προχώρησε και στις τελικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αθλητικούς χώρους για έναν μήνα όπως επίσης και πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ. Στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR επιβλήθηκε πρόστιμο της τάξεως των 44.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα με ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αθλητικούς χώρους τιμωρήθηκε και ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Λεπενιώτης, αλλά και πρόστιμο της τάξεως των 20.000 ευρώ. Όπως επίσης άλλα 30.000 ευρώ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Τέλος στον Γιώργο Μπαρτζώκα επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ ωστόσο κλήθηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Η ανακοίνωση

119/8-6-2026 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR): α) χρηματικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικών συνθημάτων που δεν είχαν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων & β) χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ, για επεισόδια μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (κερκίδες, αποδυτήρια κλπ.), τα ανωτέρω παραπτώματα έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ)που διεξήχθη στις 05.06.2026.

118/8-6-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1. Επιβάλλεται στον Γιώργο Μπαρτζώκα, προπονητή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), για πράξεις που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 05.06.2026, α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη, β) δημόσια ρητή ανάκληση των δυσφημιστικών του εκφράσεων και παροχή συγγνώμης στον φίλαθλο κόσμο για τη συμπεριφορά του εντός προθεσμίας μίας (1) ημέρας από τη δημοσίευση της παρούσας με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο, γ) χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ. 2. Επιβάλλεται στον Νικόλαο Λεπενιώτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), για πράξεις που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 05.06.2026, α) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για έναν (1) μήνα και β) χρηματικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ. 3. Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, για τις ως άνω πράξεις του προπονητή και β) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, για τις ως άνω πράξεις του μέλους του Δ.Σ. της.