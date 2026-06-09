Κέντρικ Ναν: Το Κατάρ κάνει... Μίδα τον Αμερικανό γκαρντ
Πλουσιότερο κατά 10 εκατομμύρια ευρώ θέλει να κάνει τον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR η εθνική ομάδα του Κατάρ.
Συγκεκριμένα η ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας έχει προσφέρει πλουσιοπάροχο συμβόλαιο στον Κέντρικ Ναν προκειμένου να φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας την επόμενη πενταετία.
Δέλεαρ αποτελεί το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, το οποίο και θα διεξαχθεί στο Κατάρ, αν και σε περίπτωση που αποδεχτεί ο Ναν την πρόταση θα πρέπει να παίρνει μέρος σε όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας από τη Μέση Ανατολή.
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