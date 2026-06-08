O Κέντρικ Ναν εμφανίστηκε με την χαρακτηριστική του... αφάνα για το Game 3 των τελικών στο ΣΕΦ με την παράδοση να είναι με το μέρος του κόντρα στον Ολυμπιακό.

Στον αθλητισμό δεν είναι λίγες οι φορές που μετράνε σημαντικά πολύ τα γούρια και ιδιαίτερα για τους αθλητές. Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, η άφιξη των «πράσινων» για το ΣΕΦ έγινε εν μέσω αποθέωσης από τους φιλάθλους στο ξενοδοχείο που διέμενε η ομάδα.

Εκεί, εθεάθη ο Κέντρικ Ναν με ένα χαρακτηριστικό look που μας φέρνει θύμησες από τους «αιώνιους» τελικούς του 2024. Το συγκεκριμένο μαλλί όταν το επιλέγει ο Αμερικανός γκαρντ έχει συνδυαστεί με τη νίκη ιδιαίτερα λόγω του συμβολισμού που μας μεταφέρει ξανά πίσω στη σεζόν 2023-24, όταν και ο Παναθηναϊκός έκανε το double.

Όταν το τριφύλλι βρισκόταν πίσω στο 0-2 από τον Ολυμπιακό και κινδύνευε να χάσει το πρωτάθλημα, ο Ναν με 21 πόντους και το χαρακτηριστικό αυτό μαλλί «μίλησε» στο Game 3, ενώ το ίδιο… τροπάριο συνεχίστηκε και στο Game 4 στο ΣΕΦ με τον 29χρονο γκαρντ να πετυχαίνει και την πρώτη του 25άρα στέλνοντας τη σειρά σε Game 5. Εκεί έλεαβε χώρα η ιστορική ανατροπή για τον Παναθηναϊκό, με τον Ναν να καταθέτει την ψυχή του στο παρκέ (ακόμη δεν ήταν Glass Floor) με σπασμένα δόντια και φυσικά… αφάνα.

Από τότε το χαρακτηριστικό look το έχει επαναφέρει ουκ ολίγες φορές κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο, αλλά έχει σίγουρα συνδυαστεί με τους τελικούς της σεζόν 2023-24.