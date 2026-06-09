Παναθηναϊκός: Αμφίβολος ο Σλούκας, με ένεση θα παίξει ο Όσμαν και νοκ άουτ ο Ρογκαβόπουλος

Αμφίβολη θεωρείται η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα στο Game 4 με τον Ολυμπιακό, ο Τσέντι Όσμαν αναμένεται να αγωνιστεί με ένεση, ενώ εκτός θα μείνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό την Τετάρτη (10/6, 21:00) στο Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL με τον αρχηγό Κώστα Σλούκα να θεωρείται αμφίβολος, γεγονός που προκαλεί «πονοκέφαλο» στον Έργκιν Άταμαν.

Ο έμπειρος γκαρντ δεν είναι ακόμη έτοιμος και η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή, παρότι χρησιμοποιήθηκε από τον Τούρκο τεχνικό το βράδυ της Δευτέρας (8/6) στον τρίτο τελικό. Βέβαια, το πρόβλημα τραυματισμού του Κώστα Σλούκα δεν είναι το μοναδικό, καθώς με ένεση θα αγωνιστεί ο Τσέντι Όσμαν.

Ο Τούρκος φόργουορντ των «πρασίνων» που δεν αγωνίστηκε στο Game 3 των τελικών στο στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας» αναμένεται να σφίξει τα δόντια και να μπει στη «μάχη» κάνοντας ένεση. Μάλιστα, ο Έργκιν Άταμαν εξήγησε πως θα θυσιάσει τον εαυτό του ο Τσέντι Όσμαν για να αγωνιστεί επειδή είναι τελικός, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα τον υπολόγιζε.

Όσον αφορά τον Νίκο Ρογκαβόπουλο δεν θα αγωνιστεί, μετά τον τραυματισμό του στο Game 3 στο ΣΕΦ και θα μείνει εκτός ακόμη και εάν υπάρξει και πέμπτο ματς το προσεχές Σάββατο (13/6) στο στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας».