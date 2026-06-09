Ο Έντι Τζόνσον τα... έβαλε με όσους λένε για την ατμόσφαιρα στο Madison Square Garden στους τελικούς του NBA και εκθείασε την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ.

Ο σπουδαίος παλαίμαχος παίκτης του Ολυμπιακού, Έντι Τζόνσον, με ανάρτησή του στα social media, εκθείασε την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι «ερυθρόλευκοι» φιλαθλοι.

Συγκεκριμένα, μιλώντας για τους τελικούς του NBA ανάμεσα στους Νικς και τους Σπερς και συγκεκριμένα τη διεξαγωγή του Game 3 της σειράς στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης άσκησε κριτική στους φιλάθλους που παρακολουθούν από κοντά τα παιχνίδια του κορυφαίου πρωταθλήματος συγκρίνοντάς τους με τους οπαδούς του Ολυμπιακού και την «καυτή» ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ αναρτώντας και χαρακτηριστικό βίντεο.

Αναλυτικά

«Όλοι μιλούν λες και οι Σπερς θα φοβηθούν την ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Σταματήστε! Ναι, ίσως οι παίκτες των Νικς να έχουν μπει στο μυαλό των Σπερς, αλλά σας εγγυώμαι ότι κανένας ηθοποιός ύψους 1,68 μ. που κάθεται στις court-side θέσεις με το μοντέλο σύντροφό του ύψους 1,73 μ. δεν πρόκειται να το κάνει! Αυτό που μπορεί να τους επηρεάσει, όμως, είναι αυτό το κοινό».