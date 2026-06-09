Ολυμπιακός: Ο Έντι Τζόνσον ζήτησε να σωπάσουν όσοι λένε για την ατμόσφαιρα στο Madison Square Garden και πόσταρε ΣΕΦ!
Ο σπουδαίος παλαίμαχος παίκτης του Ολυμπιακού, Έντι Τζόνσον, με ανάρτησή του στα social media, εκθείασε την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι «ερυθρόλευκοι» φιλαθλοι.
Συγκεκριμένα, μιλώντας για τους τελικούς του NBA ανάμεσα στους Νικς και τους Σπερς και συγκεκριμένα τη διεξαγωγή του Game 3 της σειράς στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης άσκησε κριτική στους φιλάθλους που παρακολουθούν από κοντά τα παιχνίδια του κορυφαίου πρωταθλήματος συγκρίνοντάς τους με τους οπαδούς του Ολυμπιακού και την «καυτή» ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ αναρτώντας και χαρακτηριστικό βίντεο.
Αναλυτικά
«Όλοι μιλούν λες και οι Σπερς θα φοβηθούν την ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Σταματήστε! Ναι, ίσως οι παίκτες των Νικς να έχουν μπει στο μυαλό των Σπερς, αλλά σας εγγυώμαι ότι κανένας ηθοποιός ύψους 1,68 μ. που κάθεται στις court-side θέσεις με το μοντέλο σύντροφό του ύψους 1,73 μ. δεν πρόκειται να το κάνει! Αυτό που μπορεί να τους επηρεάσει, όμως, είναι αυτό το κοινό».
Everyone talking like the @spurs will be intimidated by the New York crowd. Stop! Yes maybe the Knicks players are getting in the spurs heads, but I guarantee you No 5’6 actor with his 5’8 model girlfriend in floor seats is! Now this crowd will. https://t.co/heCGIhYpaj— Eddie A Johnson (@Jumpshot8) June 8, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.