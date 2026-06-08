Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο Ρογκαβόπουλος τραυματίστηκε και ξέσπασε σε κλάματα - Χειροκρότημα από όλο το ΣΕΦ!
Συγκλονιστικές ήταν οι εικόνες με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου του Game 3 των φετινών τελικών στην Stoiximan GBL.
Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ τραυματίστηκε την ώρα που έκανε σπριντ για να προλάβει τον Τάισον Γουρντ και έπεσε στο παρκέ σφαδάζοντας από τους πόνους.
Αμέσως ξέσπασε σε κλάματα και μεταφέρθηκε υποβασταζόμενος στα αποδυτήρια, την ώρα που όλο το ΣΕΦ τον χειροκροτούσε.
Δείτε τη χαρακτηριστική φάση
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