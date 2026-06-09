Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 102-92: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τα highlights από τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 102-92 και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL. Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν... καυτός με 28 πόντους, 6/10 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ.
Για τους «πράσινους» ξεχώρισε ο Τζέριαν Γκραντ με 19 πόντους και 5 ασίστ.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: INTIME
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