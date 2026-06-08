Σερέλης: «Οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ! Τροφή για σκέψη!»
Μετά το τέλος του τρίτου τελικού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού για το 2-1 στη σειρά, το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου έδωσε ο Χρήστος Σερέλης και αυτό λόγω της αποβολής του Εργκίν Άταμαν.
Ο άμεσος συνεργάτης του Τούρκου τεχνικού κάθισε μόλις 30 δευτερόλεπτα χωρίς να δεχθεί κάποια ερώτηση. Απλά είπε χαρακτηριστικά:
«Δεν θα σπαταλήσω πολύ τον χρόνο σας. Θέλω μετά από δύο παιχνίδια, δύο τελικούς εδώ στο ΣΕΦ να κάνω μόνο μία παρατήρηση για τους δύο αγώνες. Δύο πολύ υψηλού επιπέδου ομάδες, το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Με όχι πολύ μεγάλες διαφορές, παίζουν για να κερδίσουν τον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Και στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι απλά μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας. Ευχαριστώ.»
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