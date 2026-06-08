Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο θαμώνας του ΣΕΦ, Νόβακ Τζόκοβιτς, έφερε στο ντέρμπι των «αιωνίων» τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς
Στο ΣΕΦ για το Game 3 του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό βρίσκονται οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.
Οι δύο Σέρβοι έδωσαν το «παρών» στο φαληρικό στάδιο, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τον τρίτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει επισκεφτεί στο παρελθόν ξανά το ΣΕΦ και έχει δεχτεί την αποθέωση.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
🙌 Ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο συμπατριώτης του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς παρόντες στο ΣΕΦ για το Game 3 Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού#olympiacosbc #paobc pic.twitter.com/MCPQzSVp3O— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 8, 2026
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