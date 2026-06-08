Νόβακ Τζόκοβιτς και Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς βρίσκονται στο ΣΕΦ, προκειμένου να παρακολουθήσουν το Game 3 μεταξύ του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Στο ΣΕΦ για το Game 3 του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό βρίσκονται οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Οι δύο Σέρβοι έδωσαν το «παρών» στο φαληρικό στάδιο, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τον τρίτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει επισκεφτεί στο παρελθόν ξανά το ΣΕΦ και έχει δεχτεί την αποθέωση.

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