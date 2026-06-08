Οι οπαδοί του Ολυμπιακού σήκωσαν πανό στο ΣΕΦ με αποδέκτη τον Κώστα Σλούκα και την ατάκα του μετά την κατάκτηση της EuroLeague το 2024 με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό στο κατάμεστο ΣΕΦ για τις ανάγκες του Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL με τη σειρά να βρίσκεται στο 1-1.

Στο «καυτό» κλίμα του φαληρικού σταδίου σηκώθηκε πανό με αποδέκτη τον Κώστα Σλούκα με αφορμή τη χαρακτηριστική του ατάκα μετά την κατάκτηση της EuroLeague με τον Παναθηναϊκό το 2024 στο Βερολίνο.

Τότε ο αρχηγός του τριφυλλιού που ολοκλήρωνε την πρώτη του θητεία με τα πράσινα και είχε δηλώσει μετά τον τίτλο: «Έχετε να μου πείτε κάποια καλύτερη ιστορία ζωής τα τελευταία 20 χρόνια;», αναφερόμενος στην πορεία του.

Στο ΣΕΦ το πανό-απάντηση έγραφε: «Αυτή είναι τελικά η καλύτερη ιστορία».