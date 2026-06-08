Λεπενιώτης: Η αντίδρασή του μετά την απόφαση του Αθλητικού ΔΙκαστή
Ο Αθλητικός Δικαστής επέβαλε ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αθλητικούς χώρους στον γενικό διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκο Λεπενιώτη, με τον έμπειρο παράγοντα των Ερυθρολεύκων να αντιδρά με έναν ξεχωριστό τρόπο.
Συγκεκριμένα ο Νίκος Λεπενιώτης έκανε μια ανάρτηση στο Facebook όπου ανέβασε δύο φωτογραφίες. Μία όπου αναγράφεται η φράση «μέχρι τέλους» και μια με το τρόπαιο της EuroLeague που κατέκτησε στις 24 Μαΐου ο Ολυμπιακός στο T-Center.
Η ανάρτηση του Νίκου Λεπενιώτη:
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