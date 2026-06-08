Ο Νίκος Λεπενιώτης έκανε μια ανάρτηση με νόημα μετά την γνωστοποίηση της απόφασης του Αθλητικού Δικαστή.

Ο Αθλητικός Δικαστής επέβαλε ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αθλητικούς χώρους στον γενικό διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκο Λεπενιώτη, με τον έμπειρο παράγοντα των Ερυθρολεύκων να αντιδρά με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Συγκεκριμένα ο Νίκος Λεπενιώτης έκανε μια ανάρτηση στο Facebook όπου ανέβασε δύο φωτογραφίες. Μία όπου αναγράφεται η φράση «μέχρι τέλους» και μια με το τρόπαιο της EuroLeague που κατέκτησε στις 24 Μαΐου ο Ολυμπιακός στο T-Center.