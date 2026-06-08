Ο Κώστας Σλούκας τέθηκε και πάλι στην διάθεση του Άταμαν και θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στους φετινούς τελικούς της Stoiximan GBL.

Με αλλαγές η 12άδα του Παναθηναϊκού σε σχέση με τους δύο πρώτους τελικούς. Όπως έγινε γνωστό ο Τσέντι Όσμαν αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ-άουτ από τον 3ο τελικό της σειράς κόντρα στον Ολυμπιακό.

Την θέση του στην εξάδα των ξένων πήρε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ενώ η δεύτερη μεγάλη επιστροφή για τον Εργκίν Άταμαν είναι ο Κώστας Σλούκας.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είχε εκ νέο πρόβλημα στο γόνατο μετά την επέμβαση για τη ρήξη έξω μηνίσκου με αποτέλεσμα να χάσει τον 2ο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ όπως επίσης και τα δύο πρώτα παιχνίδια για τους φετινούς τελικούς.

Όμως πλέον είναι έτοιμος και τέθηκε κανονικά στην διάθεση του Τούρκου τεχνικού για το Game 3 της σειράς.

H 12άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους: Σορτς, ΚαλαΪτζάκη, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροβ, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλο, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.