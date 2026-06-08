Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η εξάδα των ξένων των «πρασίνων», επιστροφή Χουάντσο!
Μία μεγάλη επιστροφή περιλάμβανε η επιλογή του Εργκίν Άταμαν όσον αφορά την εξάδα των ξένων για το Game 3 των τελικών με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.
Ο λόγος για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην εξάδα για τον 3ο τελικό της Stoiximan GBL, παίρνοντας -συγκριτικά με τα δύο πρώτα ματς- τη θέση του Τσέντι Όσμαν λόγω ενοχλήσεων του Τούρκου φόργουορντ στη μέση.
Εκτός έμεινε και πάλι ο Κένεθ Φαρίντ, όπως επίσης και ο Μάριους Γκριγκόνις ο οποίος έχει βγει από τη λίστα του Παναθηναϊκού για τα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος.
Έτσι λοιπόν, η εξάδα των ξένων αποτελείται από τους Τι Τζέι Σορτς, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Ματίας Λεσόρ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.
Η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκου για το Game 3 με τον Ολυμπιακό
- Τι Τζέι Σορτς
- Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
- Κέντρικ Ναν
- Τζέριαν Γκραντ
- Ματίας Λεσόρ
- Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.