Την πρώτη εμφάνιση στους φετινούς τελικούς της Stoiximan GBL θα κάνει ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος πήρε τη θέση του Όσμαν λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Μία μεγάλη επιστροφή περιλάμβανε η επιλογή του Εργκίν Άταμαν όσον αφορά την εξάδα των ξένων για το Game 3 των τελικών με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Ο λόγος για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην εξάδα για τον 3ο τελικό της Stoiximan GBL, παίρνοντας -συγκριτικά με τα δύο πρώτα ματς- τη θέση του Τσέντι Όσμαν λόγω ενοχλήσεων του Τούρκου φόργουορντ στη μέση.

Εκτός έμεινε και πάλι ο Κένεθ Φαρίντ, όπως επίσης και ο Μάριους Γκριγκόνις ο οποίος έχει βγει από τη λίστα του Παναθηναϊκού για τα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Έτσι λοιπόν, η εξάδα των ξένων αποτελείται από τους Τι Τζέι Σορτς, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Ματίας Λεσόρ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκου για το Game 3 με τον Ολυμπιακό