Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν το Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL, μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στο ΣΕΦ (21:00 LIVE από το Gazzetta), για το Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL, ενώ γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα τον τρίτο τελικό ορίστηκαν να διευθύνουν οι Τηγάνης, Τσιμπούρης και Καρπάνος.

Η σειρά βρίσκεται στο 1-1 και οι τελικοί κρίνονται στις τρεις νίκες.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta από τη άφιξη των διαιτητών στο ΣΕΦ: