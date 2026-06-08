Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οι διαιτητές του Game 3
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στο ΣΕΦ (21:00 LIVE από το Gazzetta), για το Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL, ενώ γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα τον τρίτο τελικό ορίστηκαν να διευθύνουν οι Τηγάνης, Τσιμπούρης και Καρπάνος.
Η σειρά βρίσκεται στο 1-1 και οι τελικοί κρίνονται στις τρεις νίκες.
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Δείτε το βίντεο του Gazzetta από τη άφιξη των διαιτητών στο ΣΕΦ:
💥 Η άφιξη των διαιτητών στο ΣΕΦ, δύο ώρες πριν το Game 3! pic.twitter.com/OCT7MCMyMo— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 8, 2026
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